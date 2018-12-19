美股反复波动‧道指收市升82点 隔晚美股表现大幅波动，道指先高开176点，最多升334点，但其后曾倒跌最多76点，收市又回升。市场正关注联储局议息会议，虽然普遍预期会加息，但历史上当股市表现如此惨淡时，联储局加息的情况也极为罕见。消费和科技股表现最佳，但油价下跌，纽约期油一度跌超过8%并跌破每桶46美元，打击能源股表现。政局方面，美国内部局受益于白宫暗示或可避免联邦政府部份停摆，而对外方面，美国财长称，中美计划在1月份举行面对面的贸易谈判。而中国亦据悉于今日开始为期三天的中央经济工作会议，明年经济战略料将浮出水面。

（图：法新社）

（纽约19日讯）隔晚美股表现大幅波动，道指先高开176点，最多升334点，但其后曾倒跌最多76点，收市又回升。市场正关注联储局议息会议，虽然普遍预期会加息，但历史上当股市表现如此惨淡时，联储局加息的情况也极为罕见。消费和科技股表现最佳，但油价下跌，纽约期油一度跌超过8%并跌破每桶46美元，打击能源股表现。政局方面，美国内部局受益于白宫暗示或可避免联邦政府部份停摆，而对外方面，美国财长称，中美计划在1月份举行面对面的贸易谈判。而中国亦据悉于今日开始为期三天的中央经济工作会议，明年经济战略料将浮出水面。

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道琼斯工业平均指数收涨82点，升幅0.36%，报23675点。标普500指数收涨0.22点，升幅0.01%，报2546点。纳斯达克综合指数收涨30点，或0.45%，报6783点。

波音升3.77%，报328.06美元（下同），是贡献道指升幅最大的蓝筹，贡献80点，而埃克森美孚跌2.76%，报72元，拖低道指13点。

科技股方面，苹果收市报166.07元，升1.29%，谷歌母公司Alphabet收市报1043.41元，升1.73%，亚马逊收市报1551.48元，升2%，Facebook收市报143.66元，升2.47%。

欧洲STOXX600指数收跌0.82%，报340点。德国DAX指数收跌0.3%，报10740点；法国CAC40指数跌0.96%，报4754点；英国富时100指数收跌1.06%，报6701点。（香港明报）