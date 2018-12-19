改革开放40周年庆祝大会·习近平：推动两岸和平发展．遏制台独 针对两岸关系，习近平强调，坚持“一个中国”原则和“九二共识”，加强两岸经济文化交流合作，推动两岸关系和平发展，坚决反对和遏制台独分裂势力。

（中国·北京18日讯）针对两岸关系，习近平强调，坚持“一个中国”原则和“九二共识”，加强两岸经济文化交流合作，推动两岸关系和平发展，坚决反对和遏制台独分裂势力。

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这是习近平在台湾地方选举后首次涉及两岸谈话，不过，由于大会重点放在改革开放，两岸内容沿袭旧规且简短，仅有75字。

习近平在发言中，形容国家改革开放创造“人间奇迹”。他表示，实施“一国两制”基本方针。相继恢复对香港、澳门行使主权，洗雪了中华民族百年屈辱。

他指出，将牢牢掌握两岸关系发展主导权和主动权海内外全体中华的一个民族文化认同感，大大增强同心共筑中国梦的意志，更加坚强。

习近平他说，“一国两制”伟大构想具有强大生命力，要全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事，完善与基本法实施相关的制度和机制，保持香港、澳门长期繁荣稳定，支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局，让香港、澳门同胞同祖国人民共担民族复兴的历史责任、共享祖国繁荣富强的伟大荣光。