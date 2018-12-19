改革开放40周年庆祝大会·李光耀获授“中国改革友谊奖章” 中国在改革40周年纪念大会上，表彰包括100名获颁改革先锋称号的中国及港澳人士，以及10名获中国改革友谊奖章的外国人。新加坡已故前总理李光耀是获表彰的其中一名外籍人士。李光耀被赞许为“推动新加坡深入参与中国改革开放进程的政治家”。

新加坡总理李光耀在1978年11月12日，于新加坡机场迎接到访的时任中国国务院副总理邓小平。（图：新华社）

（中国．北京18日讯）中国在改革40周年纪念大会上，表彰包括100名获颁改革先锋称号的中国及港澳人士，以及10名获中国改革友谊奖章的外国人。新加坡已故前总理李光耀是获表彰的其中一名外籍人士。李光耀被赞许为“推动新加坡深入参与中国改革开放进程的政治家”。

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除了李光耀，其他获表彰的外籍人士还有：法国梅里埃基金会主席梅里埃、德国的格里希、世界经济论坛创始人施瓦布、松下（Panasonic）创始人松下幸之助、推动中日关系正常化的日本前首相大平正芳、助北京主办2008年奥运会的国际奥委会会长沙玛兰治、英国48家集团俱乐部主席佩里、美国国际集团（AIG）原总裁莫格林伯格及美国投资银行家库恩。

中共政治局常委、中共中央书记处书记王沪宁赞许获得中国改革开放友谊奖章的外籍人士是“中国人民的老朋友”，他们深度参与改革开放进程，为促进中国改革开放事业做出了杰出贡献。

当天获得改革先锋奖章的港澳人士有前世卫总干事陈冯富珍、企业家曾宪梓，已逝世的王宽诚及霍英东，以及澳门企业家马万祺。

此外，互联网巨头马云、马化腾；吉利汽车董事长李书福；TCL董事长李东生；联想创办人柳传志；李克强恩师、经济学家厉以宁、林毅夫；体育界人士有首枚奥运金牌获得者许海峰、篮球员姚明；文艺界则有歌唱家李谷一、演员李雪健等；医疗界则有获得诺贝尔医学奖的屠呦呦、呼吸道疾病专家钟南山也获表彰。

在世者多数亲自出席、在台上接受表彰，但杂交水稻专家袁隆平未见露面。