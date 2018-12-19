锺欣潼终于出嫁了！杨受成训新郎：要好好对老婆 一对新人跪地向长辈斟茶时，老板杨受成趁机向赖弘国训示：“你要好好对老婆，不好的话你就不要来香港。”

（香港19日讯）锺欣潼（阿娇）跟台湾男友赖弘国（Michael）早于今年5月26日在美国举办婚前派对，直至昨日正式在香港签字注册，由老板杨受成证婚，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）、容祖儿和郑希怡（Yumiko）等见证，陪伴出嫁。新娘子阿娇穿上粉红色Deep V碎花纱裙、仙气十足，新郎赖弘国则穿蓝色笔挺西装，帅气十足。一对新人跪地向长辈斟茶时，老板杨受成趁机向赖弘国训示：“你要好好对老婆，不好的话你就不要来香港。”

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锺欣潼（阿娇）与赖弘国昨午选在尖沙嘴一家餐厅的露天场地举行签字仪式，正式结成夫妇。阿娇跟赖弘国结伴到场，但以赶换衫为由匆匆入场，未有接受访问。老板杨受成、好友容祖儿、Yumiko、阿Sa、关智斌、罗志祥女友周扬青等陆续到场。场地以私人订场为理由拒传媒采访，但在梯间隐约见到宾客出入，在中环隔住维多利亚港拍照，都见到一对新人签字注册的情况，不少宾客举起手机拍照，见证重要一刻。

问赖弘国妈妈对阿娇的感觉，她大赞新抱说：“很棒，很喜欢她！”经理人霍汶希准备了金猪颈链送给阿娇，她笑言不会理会阿娇喜不喜欢，因锺妈妈觉得最重要好运。问到嫁妹心情？霍汶希说∶“好开心，最近虽然好破费，买了好多金猪，但好开心。我下一只金猪会送给周励淇，之后希望送给惠英红及阿Sa。”传怀有身孕的古巨基太太Lorraine现身，穿上松身衫的她步伐轻盈，未有回应有喜传闻。

阿娇换上粉红色Deep V碎花纱裙、仙气十足的现身，而赖弘国穿蓝色笔挺西装，帅气十足。阿娇在仪式上与丈夫赖弘国手拖手、甜蜜地望住对方读出誓辞，深情一吻，场面感人。容祖儿搞笑说：“好，再吻一次，不够！”整个注册仪式在律师见证下，约20分锺完成，一对新人随后接受众亲友的祝福和拍照留念，霍汶希叫老板坐近少少，杨受成笑言：“我怕新郎生气！”一众好姊妹大喊不舍得阿娇出嫁，阿娇说：“我好想你们都嫁！”祖儿笑说：“嫁出去的水等如泼出去的女。”后来被阿Sa纠正她讲错说话，笑料百出，为婚礼带来欢乐。

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随后一对新人向长辈斟茶，首先跪地向老板杨受成斟茶，并由祖儿客串大妗姐，饮过茶后，老板就向Michael训示：“你要好好对老婆（阿娇），不好的话你就不要来香港。”杨受成表示非常开心和感动，但他忍住没流泪。一对新人在餐厅用膳，明日将会在丽斯卡尔顿酒店补摆喜酒，邀请圈中好友到场分享喜悦，不过昨日赖弘国的前妻Ivy在社交平台上载片段赠兴，留言说：“虽然很累，但带一支红酒应该够安慰吧！”未知是否话中带刺。

一对新人晚上10时挽手离开，大方让传媒拍照，阿娇闻“赖太”称号即时甜笑又晒婚戒。赖弘国说开心成为夫妻，阿娇还撒娇说：“哎，我想哭！”（香港明报）