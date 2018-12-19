林国泰：进度一致．云顶乐园如期开幕 虽然华特迪士尼（Walt Disney）及21世纪霍士公司（Twenty-First Century Fox）终止建造霍士世界主题乐园的合约，但云顶高原主题乐园将会如期在2019年初开幕！

（雪兰莪．八打灵再也18日讯）虽然华特迪士尼（Walt Disney）及21世纪霍士公司（Twenty-First Century Fox）终止建造霍士世界主题乐园的合约，但云顶高原主题乐园将会如期在2019年初开幕！

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尽管与华特迪士尼及21世纪霍士公司正在打一场10亿美元（约41亿7000万令吉）的官司，但大马云顶集团有信心，这个主题乐园能在明年初完成。

根据新加坡媒体《商业时报》报道，大马云顶集团主席兼首席执行员丹斯里林国泰受访时表示，这个主题乐园仍然是计划的一部份。

起诉迪士尼霍士索42亿

他也强调，大马云顶集团原本的计划是在2019年1月开幕，目前的进度与计划一致。

林国泰指出，这个主题乐园只是云顶高原的云顶世界扩张计划的一小部份，游客人数及盈利都迅速增长。

大马云顶集团是基于华特迪士尼及21世纪霍士公司终止建造霍士世界主题乐园的合约，而起诉这两家公司，索偿10亿美元（约42亿令吉）。

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云顶集团表示，霍士是基于迪士尼要避免主题乐园与赌场有任何关联，与华特迪士尼的“家庭亲善”形象不符而终止合作，但霍士及华特迪士尼皆否认这种说法。

大马云顶集团是在11月间入禀美国洛杉矶联邦法院索偿10亿美元，因为这两家公司没有履行2013年的合约协议，向主题乐园发出智慧产权执照，包括霍士动画电影“冰原历险记”及“猩球崛起”。

华特迪士尼目前正要以713亿美元，收购霍士公司。