比利时政治危机·总理宣布请辞 比利时传出政治危机，总理米歇尔因近日签署“全球移民契约”，导致联合政府分裂及民众上街抗议，他今晚在国会宣布将辞职，但国王还未决定接受辞呈。

比利时总理米歇尔18日在国会宣布将辞职。（图：取自facebook.com/CharlesMichel）

（比利时．布鲁塞尔18日讯）比利时传出政治危机，总理米歇尔因近日签署“全球移民契约”，导致联合政府分裂及民众上街抗议，他今晚在国会宣布将辞职，但国王还未决定接受辞呈。

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联合国（UN）164国领导人和代表12月10日通过一项全球移民契约（Global Compact for Migration），米歇尔（Charles Michel）也因执意签署引发内哄，对移民议题立场强硬的新法兰德斯联盟宣布退出执政联盟，使得联合政府成为少数政府。

而反移民的逾5000名比利时民众在16日上街抗议行动后，今天更有政党欲对米歇尔提出不信任动议，米歇尔晚间在国会宣布将辞职，随后会前往觐见国王菲力普（King Philippe）。

对此，比利时王室稍晚时发布声明，国王菲力普目前还未决定接受辞呈。

根据欧洲媒体报道，国王菲力普接下来可能要求米歇尔先以看守内阁身份运作至明年5月大选，另也可能要求各政党商议，若化解政治危机不成也可能提前举行大选。

（中央社．记者：唐佩君．编辑：高照芬）

