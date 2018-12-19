阿里巴巴无人酒店开业：刷脸搭电梯开房门 中国电商巨擘阿里巴巴首家无人未来酒店“菲住布渴”今天在杭州开业。住客从登记入住到搭电梯、开房门、去餐厅、健身中心，只需刷脸识别，完全告别了房卡时代。

阿里巴巴首家无人未来酒店“菲住布渴”18日在杭州开业。住客从登记入住到搭电梯、开房门、去餐厅、健身中心，只需刷脸识别。（图取自weibo.com/flyzoohotel）

（中国．杭州18日讯）中国电商巨擘阿里巴巴首家无人未来酒店“菲住布渴”今天在杭州开业。住客从登记入住到搭电梯、开房门、去餐厅、健身中心，只需刷脸识别，完全告别了房卡时代。

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这家无人酒店座落于阿里巴巴杭州西溪园区东侧。综合环球网等陆媒报道，酒店没有柜台、没有收银员、没有经理，住客从登记入住到乘电梯、开房门、去餐厅、健身中心，都只需刷脸识别。

进入大厅，来自阿里人工智慧实验室的“天猫精灵福袋”会主动上前打招呼，为不熟悉入住流程的来客答疑解惑。住客可在手机凭电子身份证check-in或在大厅刷脸自助办理入住。

进入房间，客人专属的客房管家“天猫精灵智能音箱”就会被唤醒。天猫精灵听得懂中文语音指令，客人可直接对室内温度、灯光，窗帘和电视等进行语音控制

住客若需多些护肤品，或是缺双拖鞋、叫个餐等，前来服务的或许就是机器人。

对于这家无人酒店，有中国网民说，“阿里先是通过支付宝收集大家的金融帐户信息，现在又要收集指纹、面部等生物信息，这是要干嘛？细思恐极”；也有人说“你让整容的怎么办？”

（中央社．编辑：周慧盈）



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