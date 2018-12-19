趁低吸纳活动现踪影‧马股开盘走高 受到一连3天的下跌的影响，加上隔夜美股上升，大马股市今日（12月19日）早上出现趁低吸纳活动，推动马股走高。

（吉隆坡19日讯）受到一连3天的下跌的影响，加上隔夜美股上升，大马股市今日（12月19日）早上出现趁低吸纳活动，推动马股走高。

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富时综合指数开盘微升0.63点至1636.94点，11分钟后，富时综合指数扩大涨幅1.47点，报1636.78点。

富时全股项指数升10.31点，报11173.39点，富时创业板指数扬升9.25点，报41987.36点。

上涨股130只，下跌股111只，平盘股131只；成交量达1亿3461万股，总值7485万令吉。

大蓝筹股马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）升3仙，报9令吉25仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）跌10仙，报24令吉16仙。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）下跌1仙，至9令吉14仙。

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国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）下挫12仙，报12令吉58仙。

热门股德利航运（HUBLINE,7013,主板交通物流组）股价没改变，维持在4仙；大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）下跌9仙，报77仙。

达业集团（TATGIAP,5178,主板工业产品服务组）升1.5仙，报24.5仙。