华为：已获全球逾25份5G合约 中国电讯巨头华为昨日宣布，已经获得全球最多的超过25份5G商业合约，此外已有逾一万个5G基站出货，显示其市场前景依然良好。

中国电讯巨头华为昨日宣布，已经获得全球最多的超过25份5G商业合约，此外已有逾一万个5G基站出货，显示其市场前景依然良好。另外，华为据报改变应对美国政府的指摘和限制的策略，放弃公关，转以法律回击。

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料今年总营收超4200亿

新浪网报道，华为副董事长兼轮值CEO胡厚昆昨在深圳总部的记者会上表示，预计今年公司总营收将超过1000亿美元（约4200亿令吉），“这将是我们公司历史上的一个重大里程碑”。华为去年营收为920亿美元（约3858亿令吉）。胡厚昆说：“尽管一些市场努力制造对华为的恐惧，并利用政治干预行业增长，但我们自豪地说，我们的客户仍然信任我们。”他并强调：“当涉及到安全指控时，最好是让事实说话，事实是华为在安全方面的纪录是清白的。”

另据《印度时报》报道，华为已获印度批准参与5G测试，这是最初华为没有获邀发出抗议之后印度政府妥协的结果。不过，有美国传媒报道，印度电讯业主管部门计划致函印度国家安全顾问，要求政府基于国家安全，考虑禁止进口华为等中国公司生产的通讯设备。

华尔街日报：华为弃沟通转法律应对

《华尔街日报》引述知情人士称，随着华盛顿加大封锁力度，华为自4月起已缩减力度本就很小的与美国国会和联邦政府机构沟通的努力，同时聘请众达律所（Jones Day）和摩根路易斯律所应对可能出现的美国官司，两家律所8月向美国联邦贸易委员会和通讯委员会提交长篇评论，质疑即将实施的华为在美销售限制。

与此同时，华为正被西方各国更严格地审视。路透社引述捷克国家网络和信息安全局的声明称，华为和中兴的设备可能构成安全威胁，吁当地网络营运商避免使用相关产品。华为发言人否认上述指控。

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（明报）