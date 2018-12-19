病危62天暴瘦20公斤．袁惟仁醒了！ 小胖老师袁惟仁清醒了，他于昨午已经飞抵台湾，并送往台北荣总加护病房继续治疗。

（台湾．台北19日讯）小胖老师袁惟仁清醒了，他于昨午已经飞抵台湾，并送往台北荣总加护病房继续治疗。

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据《苹果》报道，袁惟仁于10月17日在上海因脑溢血昏迷不醒，随后在发现脑内有肿瘤，与死神搏斗了62天后，他暴瘦了至少了20公斤，不再是以往的“小胖”了。

据袁惟仁的经纪公司也证实此事，“小胖老师确实回来台湾了。”

该公司表示，袁惟仁目前已经醒了，身上的管子都已拔掉，包括鼻胃管在内，不但能睁开眼睛，还会认人和互动，如握手和简单回应，但他却无法说话。

与他一起回台湾的除了袁妈妈和大姊之外，还有当初发现他昏迷并送他入院的新女友菲林。

据悉，袁惟仁在中国瑞金医院约花费40万人民币（约24.34万令吉），由制作单位“星动亚洲”全额负担，至于在台湾的医疗费用，则改由“宇朕娱乐”接手。

至于袁惟仁的儿子袁义和女儿袁融终于盼得老爸回家了，内心却激动不已，儿子说，“很感谢所有帮忙爸爸的人，虽然没办法亲口说，但心里真的由衷的感谢他们陪我们度过这难熬的章节，如今已经熬过一半了，只能把所有的低落转换成功力吧。”

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而前妻陆元琪则平静的透露，“我觉得，人，可以平安回家真好。平安就好，其他没我的事了。他们开心，爸爸进步了，这样就好。”