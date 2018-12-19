巴特西2交易各得其所‧实达笑纳4亿 森产业（SIMEPROP,5288,主板产业组）和实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组）脱售英国伦敦巴特西发电站第二期（BPS2）商用产业给国民投资（PNB）和公积金局（EPF）的交易终于尘埃落定，分析员正面看待，认为83亿5100万令吉（15亿8300万英镑）的交易价合理，双方各得其所，属于双赢交易。

（吉隆坡18日讯）森产业（SIMEPROP,5288,主板产业组）和实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组）脱售英国伦敦巴特西发电站第二期（BPS2）商用产业给国民投资（PNB）和公积金局（EPF）的交易终于尘埃落定，分析员正面看待，认为83亿5100万令吉（15亿8300万英镑）的交易价合理，双方各得其所，属于双赢交易。

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联昌研究指出，这是正面进展，有关发展商可从中套现，以专注于巴特西接下来的发展计划。

联昌认为收购价合理，和该产业的估计发展总值相近，因此对财务影响中和。

巴特西整个计划

预计2028年全面完成

达证券也认同，实达集团和森产业可从中释放资产价值，取得现金流以融资巴特西产业接下来第3-7期发展计划的建筑工程，整个计划预计于2028年全面完成。

符合EPF国投海外投资策略

达证券表示，在这两家大马首要投资机构作出承诺后，将进一步提升市场对该标志性发展计划的信心。

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“我们不认为此收购是拯救实达集团和森产业，因这和公积金局及国投增加海外投资的策略相符。”

安联星展研究指出，这对双方都是合理交易，可达双赢，国投-公积金局达到寻找良好投资回酬的目标，而巴特西计划控股公司可减轻融资负担。

针对英国脱欧的冲击方面，达证券认为实达集团和森产业所受到的财务冲击仅限于英镑疲软，买家取消订购的风险有限，因一旦取消订购，将被没收订金。

达证券估计，英镑每下跌10%，实达集团和森产业的2020盈利将分别减少2.6%和3.6%。

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国投EPF以成本价收购

达证券认为，国投和公积金财团是以成本价收购，因此预料对实达集团和森产业的财务影响是无盈无亏。

但大众研究表示，此交易将令实达集团未入账销售增加至113亿令吉，假设赚幅为12%，可带来约4亿令吉税前盈利，此交易预计在2019年首季完成。

丰隆研究根据实达集团持40%股权计算，预期可获3亿9360万令吉税前盈利，因此将2020年盈利预测上调1%至7亿2020万令吉。

实达 森产业财测上调

马银行研究将BPS2的税前赚幅假设从8%上调至11%，因此将实达集团及森产业2020年财测分别上调7.1%和5%，目标价皆调高1仙。

马银行表示，BPS2的商用产业己完成30%，以及50%已预先租出，同时预计于2020年杪完工。

国投和公积金局是在2018年1月同意洽购该项产业，初步收购价为16亿1000万英镑，过后进一步进行精密审核，最后收购价略有降低。

安联星展认为，实达集团短中期的催化动力有限，因大马和伦敦产业市场充满挑战，新产业销售可能继续承压，因此下调该股评级。

联昌指出，大马产业领域2018年盈利下跌，明年有望增长，但宏观经济不利，如利率升高、经济放缓和政府不利政策，将打击购屋情绪，预期2019年是产业领域毫无振奋的另一年。