国油合约接踵而来‧德斯迪尼钱景看俏 国际油价虽挫至50美元水平，惟德斯迪尼（DESTINI,7212,主板工业产品服务组）在国家石油勘探公司（Petronas Carigali）合约助攻下，以全天最高17.5仙收市，扬升2仙。

（吉隆坡18日讯）国际油价虽挫至50美元水平，惟德斯迪尼（DESTINI,7212,主板工业产品服务组）在国家石油勘探公司（Petronas Carigali）合约助攻下，以全天最高17.5仙收市，扬升2仙。

广告

联昌研究表示，德斯迪尼提供的服务包括导管处理服务，合约期限长达3年，并可选择延长2年。

尽管并未透露合约价值，联昌预测德斯迪尼未来3年每年的价值约5000万令吉，净赚幅为22至23%，相等于1100万令吉净利，每股净利约1仙。

联昌补充，根据国家石油2019至2021年展望，国油希望未来5年内，旗下油田每日平均产量为170万桶，这意味德斯迪尼有望获得更多合约。

此外，国油也有意接管退役旧油井（DOOW），未来3年内准备分别接管50、40及60口油井。联昌认为，这对德斯迪尼有利，因德斯迪尼已经为国油提供相关服务。