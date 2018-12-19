安华鉴定我蝉联沙主席”．刘静芝：不理会罢免传言 沙巴公正党主席拿督刘静芝强调，她是在公正党主席拿督斯里安华的鉴定下，确定蝉联沙州主席职，因此在面对12个州内区部要罢免其主席职的传言，她不欲理会。

（沙巴．亚庇18日讯）沙巴公正党主席拿督刘静芝强调，她是在公正党主席拿督斯里安华的鉴定下，确定蝉联沙州主席职，因此在面对12个州内区部要罢免其主席职的传言，她不欲理会。

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刘静芝也是沙巴副首长兼旅游、文化及环境部长。她今日在部门受访时以反讽的语气回应“某人”。

“（对于传言）我觉得很好笑，由始至终都是一个人在说他获得16个区部甚至18个区部的支持。从头到尾我都没参与，没关系，就让他们去吧！我相信民主制度已为我解释这一切。”

“我从不回应，你知道为什么吗？因为两个原则，一我从不回应不真实的消息，二我不理会道听途说。

事实摆在眼前。我知道有人不服气，或许我是时候要说点什么了，不过不是现在，但也快了。”

刘静芝直言，她不会浪费时间去理会所谓12个区部联署要罢免其主席职的传言。

被问及她是否会因此承受压力，她反问记者，她会有什么压力？

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刘静芝在505大选时攻打一国一州皆大获全胜，她接着在党选成功捍卫亚庇区主席职，并在近期获得大多数区部支持，蝉联州主席。