雲升第三季盈利料增15%‧未來一年競標4合約 马银行研究预期，在较低开销及天然气初设成本不再的情况下，云升控股（YINSON,7293,主板能源组）第三季最多可取得7500万令吉盈利。

（吉隆坡18日讯）马银行研究预期，在较低开销及天然气初设成本不再的情况下，云升控股（YINSON,7293,主板能源组）第三季最多可取得7500万令吉盈利。

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马银行认为，该公司在即将公布的第三季业绩，盈利按季走强5至15%，盈利预测介于6800万至7500万令吉。

目前，云升控股主要盈利是来自浮式生产卸油轮（FPSO）JAK号，JAK贡献云升控股净利约41至45%，按云升控股持有JAK号74%的股权来看，马银行预测云升控股首9个月核心盈利预测介于1亿9500万至2亿零200万令吉，相对于全年盈利预测的74至76%。

马银行说，云升控股未来一年内，仍在竞标4项合约，3项在巴西，1项在加纳，每项合约资本开销介于10亿至15亿美元。当中FEP号预期可在短期完成租约处理。

值得一提的是，云升控股旗下FPSO Lam Son和Adoon号租约分别在今年及明年4月到期，马银行相信租约可获得延长。不过FPSO Allan号的租约则在明年1月到期，云升控股已经在重新规划船只。

马银行按内部数据分析，FEP可为云升控股每年带来8000万至1亿5000万令吉盈利。