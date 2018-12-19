三苏：公正党没分裂．“应尊重努鲁辞职决定” 公正党汉都亚再也区国会议员兼原产业部副部长拿督斯里三苏依斯干达表示，尽管党员有权针对峇东埔区国会议员努鲁依莎突然宣布辞去副主席职一事发表意见，但仍然促请党员尊重后者的决定。

（吉隆坡18日讯）公正党汉都亚再也区国会议员兼原产业部副部长拿督斯里三苏依斯干达表示，尽管党员有权针对峇东埔区国会议员努鲁依莎突然宣布辞去副主席职一事发表意见，但仍然促请党员尊重后者的决定。

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也是前副主席的三苏依斯干达今日在国会走廊回应媒体说，他不认为努鲁的做法显示出公正党内部出现分裂，他吁请党员们保持冷静和接受事实。

“没有人知道为什么努鲁会这么做，要说是因为党选也不可能，因为党选距今已有一段时间，而且党内也没有出现分裂现象，不同意见的派别在代表大会期间彼此都相处得很好。”

针对马六甲公正党开腔促请前法律局主任兼中委拉蒂花退党一事，三苏依斯干达坦承虽然后者言论有时“很辣”，但党领导层以开明态度接受各方言论，而且开除拉蒂花的做法将使公正党变成跟巫统无异。