订单大减引抛售‧威城暂停卖空 威城（VS,6963,主板工业产品服务组）大马业务主要客户订单可能大幅削减，引发抛售潮，周二股价再度大挫，盘中最多滑19仙或23.17%，挂63仙。

（吉隆坡18日讯）威城（VS,6963,主板工业产品服务组）大马业务主要客户订单可能大幅削减，引发抛售潮，周二股价再度大挫，盘中最多滑19仙或23.17%，挂63仙。

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威城继周一跌停后，周二早盘交易约一小时就跌15%，股票交易所因此宣布暂停该公司周二的自营当日交易（PDT）和即日鲜卖空（IDSS）活动。

威城周二以低姿态的66仙开市，全天股价直插水，游走在63至72仙之间，闭市也没有多大起色，闭市时大跌16.5仙或20.12%，至65.5仙，写下自2015年7月以来最差纪录。

该公司引发投资者套利潮，为周二最热门股，有多达1亿6405万8500股易手。

威城股价自本月初开始已呈下滑趋势，在12月14日公布的季报表现不如预期后，股价开始大幅下挫，累积3天跌幅多达52.27%。