澄清富通交易‧IHH仍下挫3% IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）整合印度富通面对阻力，投资者谨慎等待最新进展，导致周二股价跌16仙或2.99%，挂5令吉19仙。

（吉隆坡）IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）整合印度富通面对阻力，投资者谨慎等待最新进展，导致周二股价跌16仙或2.99%，挂5令吉19仙。

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I HH医保周二以全日最低的5令吉零6仙开市，全日表现疲弱，盘中最高仅达5令吉30仙，最低则挫跌29仙，至5令吉零6仙，闭市有721万4900股成交量。

IHH医保印度拓展计划遇阻碍，加上大市走势波动，拖累该公司股价连续3个交易日走跌，股价由12月13日的5令吉60仙连续下挫，3连跌累积7.32%跌幅。

据媒体上周五报道，印度法庭谕令暂时搁置收购富通剩余26%计划，在情况尚未明朗化的情况下，投资者选择静观其变。

IHH医保强调，庭令不影响11月13日前完成收购富通31.1%股权交易，至于公开献购余下26%股权，公司会评估庭令以决定下一步行动。