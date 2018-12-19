中国河北城市禁街头摆圣诞饰品 圣诞节临近，中国河北省廊坊市城管局提早发出通知，要求该局执法人员在圣诞节期间加强巡查监管，全面取缔沿街摆放的圣诞树、圣诞老人等圣诞节相关物品，同时清理沿街商铺设置的与圣诞节相关的橱窗贴画和灯箱广告等。通知还要求平安夜和圣诞节期间所有执法人员要上岗执法。中国学者表示，官方禁民众过圣诞节，实际上是在抵制西方文化。

图为北京商场外的圣诞装饰。（图：法新社）

圣诞节临近，中国河北省廊坊市城管局提早发出通知，要求该局执法人员在圣诞节期间加强巡查监管，全面取缔沿街摆放的圣诞树、圣诞老人等圣诞节相关物品，同时清理沿街商铺设置的与圣诞节相关的橱窗贴画和灯箱广告等。通知还要求平安夜和圣诞节期间所有执法人员要上岗执法。中国学者表示，官方禁民众过圣诞节，实际上是在抵制西方文化。

广告

管控公园广场宗教活动

中国政府过往也都会在节假日前做出指示，要求作好节假日期间的安保维稳，包括重点场所、重大活动安全监管工作等，以营造和谐稳定社会环境，但针对圣诞节饰物和商品的清查和取缔则是甚为罕见。廊坊市城市管理局12月15日发出《关于做好圣诞节期间执法监管工作的通知》，要求该市各城管部门，要切实做好圣诞节期间维稳工作，包括严格管控各类圣诞节宣传活动，各执法单位要加强巡查监管，全面取缔沿街摆放的圣诞树、圣诞老人等圣诞节相关物品，清理沿街商铺设置的与圣诞节相关的橱窗贴画，布标条幅，灯箱广告等宣传设施；严禁沿街单位以圣诞节为由开展搭台演出，商品促销等宣传活动，全面管控利用公园广场等公共区域开展宗教宣传活动，如有发现，要密切监控，及时上报。

通知还指出，在节日期间，特别是12月23日、24日平安夜以及圣诞节当天，各执法单位要全员上岗，密集巡查商场超市，公园广场，商业街区等人员密集型场所，严格管控各类宣传促销活动，清理取缔流动摊贩，查处借圣诞节日售卖平安果、圣诞袜、圣诞老人公仔等圣诞用品的临时摊点。

胡星斗：现代义和团行为

另据网上流出的一段微信截图显示，中国某教育部门向学校发出禁止庆祝圣诞节的通知，通知指出，为切实做好圣诞节期间维稳工作，按照上级的安排部署，要求各校园要禁止搞圣诞节庆祝活动；要求老师提前告知学生不要参加圣诞节庆祝活动，不要再赠送平安果等节日礼品。

中国学者胡星斗对本报表示，官方禁止民众过圣诞节，实际上是在抵制西方文化，这是一种狭隘的民族主义的表现。抵制西方文化是一种现代义和团的行为，也是一种文化大革命的变种。

广告

去年春节前夕，中共中央发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，针对近年中国年轻人崇尚过西方的圣诞节、情人节等，反而不少中国的传统节日习俗已经衰落，“意见”提出“实施中国传统节日振兴工程，丰富春节等传统节日文化内涵，形成新的节日习俗”。

（明报）