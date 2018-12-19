阿都法立：显著投资防骇风险‧马银行系统安全 马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）强调该银行网络和系统的安全性，未发现被骇的风险。

（吉隆坡18日讯）马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）强调该银行网络和系统的安全性，未发现被骇的风险。

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社交媒体近日盛传，有大马的银行被骇导致存户存款尽失，即使有关银行已经澄清这是假新闻，还是引发大众对银行的安全疑虑。

作为大马最大的商业银行，马银行总裁兼首席执行员拿督阿都法立今日被询及时回应，该银行一直投资在银行的安全，因此迄今未发现有一类风险。

“如今网络犯罪复杂多变，维持网络安全是需要持续努力。”

星期日脸书上传出联昌银行用户手机软件被骇盗提，不过联昌银行随及发文告澄清，表现银行系统安全，存户的存款和交易受保护。警方也表示没有接到投报，不过消息仍在网络继续盛传，引发人心惶惶。

阿都法立在出席马来亚银行与国民信托基金公司合作推介礼后表示，当银行提供互联网服务就预计面对风险，而作为金融行业，马银行花费了许多时间制定策略，加强安全系统以将风险降至最低。

“幸运的是，目前为止该行M2U还没有这方面问题，并希望持续下去。”

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银行业前景和经济息息相关

谈及银行前景，阿都法立表示，银行业前景和国家经济息息相关。

他表示，2018年大马经济增长处在预期的4.7至4.8%，而银行业务的增长与经济增长相关，马银行主要的大马、新加坡和印尼的经济成长仍在预期中。

至于明年展望，他认为，2019年预计会非常有趣的年份，除了联储局升息，市场也担心中美贸易谈判结果。

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他说：“但大马会更舒服一些，因为一些政策像明年消费税退税将重新流入经济市场，所以明年经济增长预计会比今年好一点。”

马来亚银行与国民投资银行在今日推介新服务，如今民众可通过马来亚银行的网络交易平台M2U和提款机购买ASNB旗下信托单位。

与之前使用M2U交易不同的是，如今除了当天完成，还可即时查看最新5次的交易记录和ASNB账户余额。

马来亚银行社区金融服务主管拿督哈米卢拉表示，通过新服务，该行有望如今50%的存款交易转移至网络平台，而使用M2U投资ASNB信托单位也有望增长20%。