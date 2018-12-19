7.5亿发股收购Swift‧远洋涨停板 远洋控股（TOCEAN,7218,主板交通物流组）与多方签署意向协议（HOA），通过发股方式，以不低于7亿5000万令吉代价收购综合物流公司Swift77.2%股权。

（吉隆坡18日讯）远洋控股（TOCEAN,7218,主板交通物流组）与多方签署意向协议（HOA），通过发股方式，以不低于7亿5000万令吉代价收购综合物流公司Swift77.2%股权。

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远洋控股这项收购建议刺激股价今日扬升，大涨30仙，至96.5仙，以涨停板姿态作收，为全场第三大上涨股，全天共有88万4500股易手。

远洋控股发文告表示，该公司今日与Swift拖运私人有限公司卖主，包括肯纳格Nominees、Persada Bina、Laserforms、Angka Dayamas、Bluenfin Bidco、Glory Portfolico及吴志金（音译）签署意向买卖协议，这批卖主共持Swift77.2%股权。

Swift公司核心业务为物流服务、货柜运输及仓库。

每股1.50令吉

远洋控股将以发股方式融资收购，每股发售价为1令吉50仙。

远洋控股市值约4000万令吉，发股收购意味着Swift卖主将成为该公司大股东。

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文告表示，若远洋控股任何企业活动导致股票价格或股本有所变动，每股发售价亦会做出调整。

根据文告，意向协议有限期为期3年，签署意向协议有助于洽谈收购Swift细节。

这项收购可让远洋控股涉足更大物流服务。