联昌5.66亿认购和转移证券业务 该公司发文告表示，旗下独资子公司——联昌集团有限公司（CIMBG）、中国银河证券旗下独资子公司——中国银河国际金融控股（CGI）及中国银河证券-联昌控股公司（大马联营公司）今日签署股票认购合约，以认购中国银河证券-联昌控股有限公司的新股票，后者为CIMBG及CGI在大马联营证券业务的控股公司。

（吉隆坡18日讯）联昌集团（CIMB,1023,主板金融组）进行总额5亿6560万令吉的股票认购和证券业务转移活动。

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该公司发文告表示，旗下独资子公司——联昌集团有限公司（CIMBG）、中国银河证券旗下独资子公司——中国银河国际金融控股（CGI）及中国银河证券-联昌控股公司（大马联营公司）今日签署股票认购合约，以认购中国银河证券-联昌控股有限公司的新股票，后者为CIMBG及CGI在大马联营证券业务的控股公司。

文告指出，一旦落实上述认购新股合约，CIMBG及CGI将在中国银河证券-联昌控股有限公司各持50%股权。

随着签署认购股票合约后，涉及各方将进行必要程序，以把联昌集团的大马证券业务转移至志必得证券。

这将包括：一、脱售联昌投资银行公司的现金股票业务给志必得证券；二、联昌银行的脱售股票融资服务业务及股票按揭融资的有关现金股份业务予志必得证券；三、联昌投资银行脱售的联昌期货公司的100%股权给志必得证券。

志必得证券将是中国银河证券-联昌控股司在大马证券业务的100%子公司，同时一旦完成转移业务后，将改名为CGS-CIMB证券有限公司。

上述业务转移将以现金支付，这使联昌集团取得约2亿令吉的沽售盈利，包括在考虑到其沽售溢价约4亿3300万令吉及有关业务的商誉。预料上述计划将在2019年首半年完成。