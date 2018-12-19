艾毕斯1.4亿并购Mercury证券 艾毕斯控股（APEX,5088,主板金融服务组）宣布以总值1亿4000万令吉并购Mercury证券，同时私下配售2000万新股以融资此并购交易。

（吉隆坡18日讯）艾毕斯控股（APEX,5088,主板金融服务组）宣布以总值1亿4000万令吉并购Mercury证券，同时私下配售2000万新股以融资此并购交易。

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艾毕斯控股表示，在今年9月21日宣布框架协议后，今日正式达致业务合并协议，首批2200万令吉现金将在3天内支付，第二批共9200万令吉将发行1亿股新股支付，每股售价92仙，相比5天加权平均价为91.12仙；第三批共2600万令吉也以现金支付。

私下配售筹1880万

艾毕斯控股达致协议以私下配售2000万股股票或6.19%股权给7名买家，每股售价94仙，从中集资1880万令吉。

该公司将从私下售股中取得1880万令吉及内部资金2920万令吉来融资其中4800万令吉的现金付款。

完成私下配售和发股收购后，艾毕斯控股本将从2亿1356万股扩大至3亿2264万股。

Mercury证券将持有该公司30.99%股权，原有大股东ACE投资银行持股权从25.01%减少至15.71%。

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此交易预计于2019年第二季完成。