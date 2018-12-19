艾毕斯1.4亿并购Mercury证券
2018-12-19 10:36
艾毕斯1.4亿并购Mercury证券
艾毕斯控股（APEX,5088,主板金融服务组）宣布以总值1亿4000万令吉并购Mercury证券，同时私下配售2000万新股以融资此并购交易。
（吉隆坡18日讯）艾毕斯控股（APEX,5088,主板金融服务组）宣布以总值1亿4000万令吉并购Mercury证券，同时私下配售2000万新股以融资此并购交易。
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艾毕斯控股表示，在今年9月21日宣布框架协议后，今日正式达致业务合并协议，首批2200万令吉现金将在3天内支付，第二批共9200万令吉将发行1亿股新股支付，每股售价92仙，相比5天加权平均价为91.12仙；第三批共2600万令吉也以现金支付。
私下配售筹1880万
艾毕斯控股达致协议以私下配售2000万股股票或6.19%股权给7名买家，每股售价94仙，从中集资1880万令吉。
该公司将从私下售股中取得1880万令吉及内部资金2920万令吉来融资其中4800万令吉的现金付款。
完成私下配售和发股收购后，艾毕斯控股本将从2亿1356万股扩大至3亿2264万股。
Mercury证券将持有该公司30.99%股权，原有大股东ACE投资银行持股权从25.01%减少至15.71%。
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此交易预计于2019年第二季完成。
文章来源：星洲日报／财经·2018.12.19
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