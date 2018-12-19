FGV中企联营纸浆生产设施 FGV控股（FGV,5222,主板种植组）与中国机械工程总公司（CMEC）签署备忘录，以探讨联营或合作设立纸浆生产设施及分销纸浆至全球市场的可行性。

（吉隆坡18日讯）FGV控股（FGV,5222,主板种植组）与中国机械工程总公司（CMEC）签署备忘录，以探讨联营或合作设立纸浆生产设施及分销纸浆至全球市场的可行性。

广告

FGV控股临时集团总裁兼首席执行员拿督阿兹哈在文告中表示，该公司每年从68个棕油厂生产约347万吨空果串（EFB），通过这项备忘录，希望探索以CMEC的工程专业技术整合现有工厂营运的机会，以设立初始产能为每年5万公吨的纸浆生产设施（第一阶段）。此外，FGV控股可以善用CMEC在中国纸浆市场的广泛工程和知识。

他表示，由于原棕油价格波动，此举措是配合FGV控股的策略以专注下游活动，确保充份利用副产品从集团现有业务中创造价值。

CMEC的核心业务是工程承包，专长于电力建设项目、贸易、投资、研发和国际服务。CMEC也和杭州和广西的研究机构合作，利用技术将空果串转为纸浆供商业化使用。它目前在香港上市，市值为158亿8000万港元（约85亿8000万令吉）。