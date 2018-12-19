扎希揭露：政治立场各不同．巫统内部分裂成5派 宣布交出巫统主席职务的拿督斯里阿末扎希揭露，巫统内部其实已经分裂成5个政治立场不同的派系，并非只有3个而已。

（吉隆坡18日讯）宣布交出巫统主席职务的拿督斯里阿末扎希揭露，巫统内部其实已经分裂成5个政治立场不同的派系，并非只有3个而已。

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他说，第一个派系是要求巫统做个独立自主的政党，不与其他政党结盟；第二派系主张巫统与希盟其中一个政党结盟；第三派系要与其中一个希盟政党以及行动党合作；第四派系是与伊斯兰党组成反对党联盟；第五派系则是推动组成一个新联盟。

有者主张独立自主有者要结盟

“我尊重三机构所做的决定，这是我们表现的机会，我们要在第15届全国大选重新赢得政权！我们不要与任何政党合作，而是以反对党的身份前进！”

他今晚在巫统大厦出席巫统宣传局主办的“巫统党主席心底话”现场访问节目时，抖出巫统内部几近分崩离析的内幕。

提及巫统与行动党合作的课题，阿末扎希表示，他已经召见了声称与公正党主席拿督斯里安华会面的国阵总秘书拿督斯里纳兹里，纳兹里否认曾献议巫统与行动党合作。

他表示，既然纳兹里从未提过，那这个问题就不存在。

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“我作为国阵及巫统主席的决定是，现阶段，我们不会和行动党展开任何政治合作。”

他强调，不只是行动党，巫统也不会与执政党结盟，并百分百拒绝任何献议与执政党结盟的计划。

入禀向跳槽议员索“巨额赔偿”

阿末扎希表示，巫统已经正式入禀法庭向所有跳槽议员索“巨额赔偿”，补偿巫统在全国大选为这些候选人竞选，最终他们却跳槽而蒙受的损失。

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他说，巫统代表律师是在11月14日入禀法庭，不过他没有透露巫统要求的索赔数额。

选胜靠巫统与国阵

他怒斥这些跳槽议员之所以会在这次大选中胜出，不是他们个人的胜利，而是在巫统与国阵的旗帜下获胜，而国阵及巫统的竞选团队也为他们投入资源。

阿末扎希说，巫统已经针对如今党内的跳槽现象进行分析，主要是因为巫统领袖过去“过于舒适”，如今不习惯没有获得党发放的议员拨款。

“也有一些人，是担心我现在所经历的（遭反贪会传召及被提控上庭），会发生在他们身上。”

他也揭露，另一批跳槽者是担心一个他们不喜欢的人物可能会重返巫统领导核心。

不过，他说他不愿意透露这个人是谁。

“提醒”敦马沙州退党议员要倒政府

另外，阿末扎希“好心提醒”首相敦马哈迪领导的土著团结党，要“当心”退出巫统的沙巴国州议员，因为他们或许正密谋着要推翻沙巴州政权。

“在这些跳槽议员圈子中流传一则WhatsApp短讯，说‘数额不够，我们要更多人来接手政权’，他们这样一来就显示心怀不轨，土团党要小心，他们要接受你们的政权！”

他强调这是他确实读到的短讯，自己没有造假。

他也讽刺退党的沙巴国州议员两头不到岸，因为这些人原本要跳槽至土团党，但马哈迪如今却表明土团党不会东渡沙巴。

未决定下届党选是否参选提到自己的未来动向，阿末扎希说，下届党选他还没决定是否参选，可能最后竞选巫统主席的会是“GST佬”笨珍区国会议员拿督阿末玛兹兰，或是落选副主席的巴西沙叻区国会议员拿督达祖丁。