证监会驳回检讨申请‧乐天大腾罚款维持 证券监督委员会（SC）驳回乐天大腾（LCTITAN,5284,主板工业产品服务组）的检讨申请，保持对该公司、执行董事及顾问处以谴责与罚款218万9500令吉的决定。

（吉隆坡18日讯）证券监督委员会（SC）驳回乐天大腾（LCTITAN,5284,主板工业产品服务组）的检讨申请，保持对该公司、执行董事及顾问处以谴责与罚款218万9500令吉的决定。

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证监会是基于乐天大腾并未告知在2017年上市前的重大发展资料，而作出谴责及罚款决定；随后，该公司提出检讨申请，惟证监会保持有关决定。

证监会谴责的对象包括乐天大腾、执行董事李东宇及李冠浩（音译）、安永会计（会计报告）及马来亚投资银行（乐天大腾上市主要顾问）。

此外，证监会也保持对安永及马来亚投资银行的训令，即需对其所应扮演的角色，进行全面的政策与程序的检讨与评估。两者已按照要求，呈交相关文件。

不过，证监会批准另3名独立非执行董事的申请，即撤回对其作出谴责。至于另一名非独立非执行董事，则仍在审核当中。