NST民调：违反选民意愿．85%网民反对接受跳槽者 在全国大选成功推翻巫统的意义何在，要组成巫统3.0？把选民当笨蛋？英文报章《新海峡时报》针对巫统领袖跳槽至希望联盟现象进行的民调显示，2万名参与民调的网民中，有85%的网民反对这样的做法。

（吉隆坡18日讯）在全国大选成功推翻巫统的意义何在，要组成巫统3.0？把选民当笨蛋？英文报章《新海峡时报》针对巫统领袖跳槽至希望联盟现象进行的民调显示，2万名参与民调的网民中，有85%的网民反对这样的做法。

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85%网民认为，希盟不应该接受这些退党的前巫统领袖，只有15%网民认为没有问题。

持反对意见的网民认为，接受跳槽者加入与大多数选民的意愿背道而驰，这也只会鼓励跳槽行为。他们也认为，这批前巫统领袖会对希盟带来负面影响。

上述报道也挑选及刊登了数名参与民调的网民看法，一些网民显得激动，留言也充满讽刺意味，如网民阿都拉罗昔就认为，希盟过去批评巫伊合作，如今接受前巫统议员跳槽，等同于食言。

“我要希盟收回他们的话，伊党要与巫统合作的时候，他们谴责，但如今他们才是为了个人利益而利用巫统，巫统只是要成为伊党的朋友，从来就不是‘终身伴侣’。”

纳兹里再因也说：“你认为那个老人会听你们的话吗？想念敦（马哈迪）的时代？你们投了什么就得到什么，面对吧。”