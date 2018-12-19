长假佳节推动‧大马机场12月乘客料达690万人 大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）预计年杪学校长假和圣诞庆典有望推高吉隆坡国际机场（KLIA）和吉隆坡第二国际机场（KLIA2）12月客流量至690万人次，料分别走扬12%和21%。

（吉隆坡18日讯）大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）预计年杪学校长假和圣诞庆典有望推高吉隆坡国际机场（KLIA）和吉隆坡第二国际机场（KLIA2）12月客流量至690万人次，料分别走扬12%和21%。

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大马机场透过文告指出，吉隆坡国际机场游客量受惠于超级旅游季节，航班班机有所增加，此情况预计可延续至12月23日，而吉隆皮第二国际情况的客流量则可延续至月杪。

大马机场代首席执行员拉惹阿兹米指出，为了应付激增的客流量，大马机场将采取额外措施，专注在更多人的接触点和设施上。

他补充，这包括路旁、登记柜台、上机前安检、转机系统、推车和设施及认领行李范围。

在这段超级旅游季节，吉隆坡国际机场和吉隆坡第二国际机场共有194班额外航班。