土团：接获阿都拉欣入党表格．“党高层决定是否接纳” 土著团结党总秘书拿督马祖基承认，土团党的确有接获前甲州首长阿都拉欣淡比仄的入党表格，只是有待党高层决定是否接纳。

（吉隆坡18日讯）土著团结党总秘书拿督马祖基承认，土团党的确有接获前甲州首长阿都拉欣淡比仄的入党表格，只是有待党高层决定是否接纳。

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“任何人都可以申请加入土团党和提交入党表格，只是批准必须经过程序如最高理事和希盟友党代表的同意。”

也是外交部副部长的他今日出席上议院会议后，在国会走廊受记者询及不少巫统领袖纷纷退党及蝉过别枝的课题说，诚如丹斯里慕尤丁所说，成立一个委员会对入党者进行评估，相信会从明年开始。

“由于现在有很多人要申请加入，我们不得不成立委员会去筛选和评估。”

至于指行动党和公正党反对这些前巫统领袖加入，他表示，目前没有收到任何正式的反对声明，而行动党元老兼依斯干达公主城区国会议员林吉祥已经作出非常明确的声明。

针对拿督斯里旺阿兹莎和哥宾星昨天发表声明指不接受跳槽，他说必须交由希盟主席理事会决定，因为这不是个人决定，必须取得各方同意而做的集体决定。