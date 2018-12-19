前巫统领袖助招揽．土团在沙招兵买马 土团党开始在沙巴招兵买马，壮大该党在沙巴的实力。

早前宣布退党的一众前沙巴巫统领袖们，手持着土团党入党申请表格合照。（图：星洲日报）

（沙巴．亚庇18日讯）土团党开始在沙巴招兵买马，壮大该党在沙巴的实力。

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尽管土团党主席敦马哈迪已表明该党不会东渡沙巴，但无阻该党透过上周宣布退党的前沙巴巫统国州议员及区部主席，以招揽沙巴人入党。

据了解，多名在上周宣布退出巫统的前沙巴巫统国州议员及区部主席，星期一聚集在市内一家酒店，向他们的“领头羊”拿督哈芝芝诺领取土团党入党申请表格。

他们在领取相关表格后，将会返回各自的“地盘”招兵买马，亦不排除会招揽忠于他们的区部执委和前沙巴巫统党员加入土团党。

虽然目前暂不清楚发放的表格数量，但若按一叠入党申请表格为100份，一个箱子内则装有10叠来推算，沙巴所获得的入党申请表格估计至少有5万份以上。

截至目前为止，仍未有出席该活动的前沙巴巫统领袖对此发表任何正式声明，既不否认此事，也不愿承认或证实。

卡拉纳安区州议员拿督马西迪曼俊在受询时表示，他们还未正式填写入党表格和申请进入土团党，现阶段依然是独立州议员。

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《星洲日报》昨日接到多名前沙巴巫统国州议员及区部主席现身市内一家酒店，分发和领取土团党入党表格的照片。