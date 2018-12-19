MIDF：盈利成长达5.79%‧综指明年杪有望攀1830点 MIDF研究预料2019年仍是具挑战的一年，惟若美国与中国贸易战没有恶化、英国脱欧有序，预料在大马经济基本因素保持强稳情况下，马股综指盈利成长仍可达到5.79%，马股综指明年杪目标仍有望达1830点。

（吉隆坡18日讯）MIDF研究预料2019年仍是具挑战的一年，惟若美国与中国贸易战没有恶化、英国脱欧有序，预料在大马经济基本因素保持强稳情况下，马股综指盈利成长仍可达到5.79%，马股综指明年杪目标仍有望达1830点。

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不过，有关综指目标已经调低，MIDF之前预测明年杪综指可达1900点。

明年股市不会爆发危机

虽然一些市场人士担心全球市场10年周期的大调整危机，惟MIDF认为，以目前各项数据及情况显示，全球经济没有浮现此迹象，预料2019年股市不会爆发危机。

MIDF研究主管莫哈末里沙透露，虽然近期全球股市走势动荡，马股综指今年至今已下跌6.8%，马币兑美元汇率也贬跌4.1%，惟若与亚太主要股市比较，马股相对表现还算不错，主要是马股向来较抗跌及大马经济基本面仍然强稳。

他看好2019年的马股有望走高，因为明年经济预测成长4.9%，加上大马拥有多元化出口市场及产品、劳力市场正面、具有吸引外资的投资地点和经常账仍落在盈余地位等利好，有助支撑马股。

M I D F预测马股综指盈利成长低落在1.96%，比较2017年为6.35%、2016年为4.39%，而2015年则是负成长12.98%。

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他说：“外围因素方面，大马主要贸易伙伴，今年的美国经济成长仍强劲、欧盟及中国经济成长较为缓和，惟仍获正面数据，中国料仍可取得逾6%成长。这预料有助大马明年经济，特别是出口取得良好表现。”

不过，他强调，美国及中国贸易战及英国脱欧不明朗因素是明年主要隐忧。

莫哈末里沙今日在该行举行的2019年股市展望汇报会上作上述露。该行首席经济学家卡玛鲁丁及策略及量化分析主管赛慕哈末基夫尼也出席汇报会。

外资撤离马股111亿

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莫哈末里沙指出，今年至今，外资在马股流出约111亿令吉，目前外资在马股持股降至23.6%的传统低水平，预料接下来外资外流对目前马股走势影响较不显著。

针对大马经济前景，卡玛鲁丁指出，随着国内政策方向更为清晰，如第11个大马计划中期检讨及2019年度财政预算案等将支持国内市场，特别是新经济方向着重在自由市场及亲商，将显著影响国内整体商业信心及投资流入。

不过，他表示，无可否认，大马未来经济成长也受到国外因素的影响，外围包括全球贸易活动、保护主义日益盛行的威胁、全球金融市场的稳定、地缘政治风险，国内的商品价格、稳定劳力市场及商业和消费情绪的改善等。

国行料维持利率

卡玛鲁丁指出，由于大马经济成长适中，预料国家银行在2019年的隔夜政策利率维持在3.25%不变。同时，在经常账持续取得盈余的支持下，使2019年杪的马币兑美元汇率将回扬至4.00水平。

慕哈末基夫尼指出，自2014年以来，马股综指在1600至1900点之间幅度游走波动。由于近月来外围市场震荡不靖，马股也受拖累而跌至全年最低，惟他预料短期内马股综指1600点，将是个较强的下跌支持水平，料获得投资者趁低买盘扶持。

马股从8月的高点回落，迄今已经下跌约11%。

慕哈末基夫尼表示，马股各领域指数走势分岐，所以投资者或基金经理在股市的盈亏，将胥视他们投资组合表现而定。例如若是选对银行、航空或汽车股，料仍有望取得良好表现。至于种植、油气、通讯及产业等领域表现较差，很可能是拖累投资组合表现的“元凶”。

MIDF预料2019年国际布兰特原油价格平均每桶为75美元、原棕油平均价为每公吨2200令吉。