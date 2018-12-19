评论员：制衡政府最佳管道．可办集会要求地方选举 时事评论员蓝中华认为，若人民对目前的巫统议员跳槽土团党现象感到不满，认为希盟政府勿违背人民509改朝换代的诉求，可以通过发动百万人大集会，要求首相敦马哈迪落实地方政府选举，让地方选举成为一个中期选举，制衡政府。

（雪兰莪．八打灵再也18日讯）时事评论员蓝中华认为，若人民对目前的巫统议员跳槽土团党现象感到不满，认为希盟政府勿违背人民509改朝换代的诉求，可以通过发动百万人大集会，要求首相敦马哈迪落实地方政府选举，让地方选举成为一个中期选举，制衡政府。

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人民对地方选举意愿不强

他说，就好像反《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）大集会一样，当有百万人上街示威，首相就要考虑到民意了。在不满土团接收被人民指为巫统的垃圾议员课题上，选民可以做的是用选票教训土团党。

“但是在这件事上看来人民意愿并不强，也没有人要带领发动，要求政府落实地方议会选举。中期选举是制衡政府，反映人民对政府政策不满的最佳管道。”

对于目前的巫统议员退党潮，以及土团党接收这些巫统议员的事件对大马政局的影响，蓝中华在接受星洲日报的访问时说，政党要获取权力是每个政党的本性，如果一个政党不以获取权力为主，那迟早会走向没落和泡沫化。

土团党要获取更多权力，没议席只能拉拢巫统议员的加入。

土团膨胀或不放弃首相职

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他提出，当拉拢足够议员的人数后，基于对于权力追求的本质，一旦成为国会最多议席的政党后，土团党会否放手首相职位，会是很大的疑问。

他预测，可能明年就会看到土团党拉拢了三四十名巫统议员，届时不用马哈迪公开说，他的“马仔”就会说为什么要把首相职让出来给安华。

“接下来土团党就会尝试联络其他政党，达成协议，骑劫509的选举结果，这个可能性不能被排除，不过，我不认为行动党会支持土团党。”

询及目前这样的政治发展，是不是已经违背选民改朝换代的理想时，他说，大马是代议制，选民必须接受事实，落实和实践代议制，是不能反映民意。

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这是制度上的安排，你选的是一个人，替你决定政策、立法，而这人肯定有自己的欲望。除非我们是落实瑞士的制度，在瑞士很多国家政策是以公投来决定，这就是准确反映民意。

“大马选民不懂代议制的意义所在。除非我国强制落实公投，才能说是反映民意。”

火箭谨慎处理跳槽课题

他表示，在这个课题上，行动党非常谨慎的处理这问题，看来没什么发言。因为从1969年走到今天，行动党经历高高低低的大风大浪，经历了至少3次的政治联盟解体，再结盟，在这过程中，吸取了很大的教训，行动党不会把矛盾公开化，除非有关课题是动摇政党本身的核心价值，就要做出公开的表态去坚持。

这一次巫统加盟土团的事件，行动党本身内部不处理好，就公开乱讲话，肯定会动摇这个联盟，加速希盟垮台和解体，这是本身行动党政治经验的反映。

他表示，公正党对于目前的局势只能保持沉默，因为他们有很多领袖是从巫统跳过来，本身就缺乏了政治道德来评论这件事。

他直言，跳槽在大马并非不合法，只是违反了政治道德。