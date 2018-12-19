刘镇东：509掀政治海啸．“巫统出走潮属正常余震” 国防部副部长刘镇东将巫统领袖跳槽事件视为选后余震及国家改变的过渡期，并呼吁支持者从容应对这些余震。

（彭亨．直凉18日讯）国防部副部长刘镇东将巫统领袖跳槽事件视为选后余震及国家改变的过渡期，并呼吁支持者从容应对这些余震。

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他说，日前巫统领袖跳槽事件难免会让希盟支持者产生负面情绪，一个明显的例子是，马六甲州前首席部长丹斯里阿都拉欣申请加入土团党，拉欣有污点，因而是负累，不会为希盟增值。

“然而，更大的问题是，希盟如何应对巫统的崩溃？

我们必须接受的事实是，5月9日的大选是一场大规模的政治地震和海啸，因此必然会有余震。”

刘镇东昨日到彭亨访问民主行动党直凉支部，之后在部落格发表感想时如此表示。

他说，12月8日反“消除一切形式种族歧视国际公约”（ICERD）集会过后，标示着巫统在沙巴的结束，对沙巴人和当地巫统党员来说，巫统与伊斯兰党的合作是一项馊主意，与大多数的东马选民相比，沙巴选民的视角更加多元化。

指扎希续掌舵巫统将破裂

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他认为，只要纳吉和阿末扎希继续掌管巫统，其基层、中层阶级的马来人和其他选民将不会支持巫统，如果阿末扎希继续掌管巫统，巫统将会破裂，领袖们会在这艘船沉没之前跳出来。

他说，阿末扎希和纳吉玩弄种族和宗教的肮脏政治，但他们不代表未来，许多人认为阿末扎希领导的巫统将沦为伊党的附属委员，但巫统至少还有另两个松散的组合，即以希山慕丁和凯里为首，这两个群体没有一致的看法，但同样都拒绝纳吉和阿末扎希的领导。

“是否会有一群巫统领袖离开党再成立一个新的多元政党？如果成立了这样的党，希盟会怎么做？如果没有发生，又将如何处理现今情况？我们正处于史上第一次在政治、经济和社会方面的过渡，前独裁政权的崩溃不是一件容易的事。”

他呼吁行动党和希盟支持者需要在这个余震期间有一些耐心。“我们必须毫无畏惧或偏袒，但我们需要与希盟成员党共同努力走出这个过渡期。我们应该坚持建立新的马来西亚，每个公民都将分享一个和平、公平和更加繁荣的国家。”

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他也说，巫统目前形式的瓦解，实际上对我国民主是一项大成就，由于巫统不再以其1946年的原则作为斗争目标，因此为了全民利益而存在的一个新平台会更好。