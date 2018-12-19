民政与2非政府组织合作．教育民众挺ICERD重要性 民政党主席拿督刘华才今日带领该党中央人权局代表，会见非政府代表组织人民之声和社区传播中心，商讨在我国主张签署《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）的潜在合作，双方同意政府应签署ICERD，并需要教育民众有关课题和人权进步。

（吉隆坡18日讯）民政党主席拿督刘华才今日带领该党中央人权局代表，会见非政府代表组织人民之声和社区传播中心，商讨在我国主张签署《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）的潜在合作，双方同意政府应签署ICERD，并需要教育民众有关课题和人权进步。

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刘华才发文告指出，提高民众意识的社区运动的正面论述，对于签署ICERD的全国运动会有所帮助。

“我们也同意朝野领袖应发声，并对那些反对和操纵ICERD课题的某些群体作出反论述。双方同意合作和互相支持，继续推动政府签署ICERD。我们将分享信息和资料，并在未来制定培训委员会和论坛的计划。

民政党代表包括副主席拿督钟伟兴、总秘书麦嘉强、人权局主任张善皓和直辖区青年领袖李祥福。

人民之声代表有斯文多莱沙米和周铨洋，社区传播中心的代表则是法里贝尔。