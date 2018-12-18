纽油跌穿50美元‧15月新低 投资者关注全球经济增长放缓及燃油需求疲态，外围油价下滑。纽约油价跌穿50美元水平，写下2017年9月以来最低。

（纽约18日讯）投资者关注全球经济增长放缓及燃油需求疲态，外围油价下滑。纽约油价跌穿50美元水平，写下2017年9月以来最低。

广告

周一收盘，纽约1月期油收市跌1.32美元或2.58%，报每桶49.88美元；该期油最低见49.09美元。布兰特2月期油收市跌0.67美元或1.11%，报每桶59.61美元。

周二亚洲盘中，纽约期油下跌0.91美元，报每桶48.97美元，10月初以来已下跌逾35%，目前处于2017年10月以来低位。布兰特期油也滑落0.99美元，至58.62美元。

交易商称，全球经济增长减弱之际围绕未来原油需求的担忧及对石油输出国组织（OPEC）牵头减产措施效果的疑虑，也打压油价。

Price期货高级分析员弗林（Phil Flynn）指出，纽约期油交收地库欣的库存上升逾100万桶，高于市场预期，是对油价不利的消息，因为反映原油需求可能放缓。

他相信，美国很多页岩油生产商在现时油价水平是无利可图的，很快会停产，但有关情况需时间反映出来，才可以对油价有实质支持作用。

美国能源资料协会（EIA）周一指出，预期当地7大页岩油产区12月平均日产量超过800万桶。

广告

美日产1170万桶

美国已超越沙地阿拉伯和俄罗斯成为全球最大的原油生产国，产量达到创纪录的每日1170万桶。

同时，交易商质疑OPEC与其他产油国达成的减产协议履行程度，也是对油价不利的因素。阿联酋能源部长马兹鲁伊（Suhail al-Mazrouei）表示，有信心产油国将履行减产承诺，全球油市正在调整。