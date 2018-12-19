中日10月减持美债 美国财政部周一公布的数据显示，中国和日本在10月均削减美国公债持仓。中日两国是两个最大的美国公债海外持有国。

（美国‧纽约18日讯）美国财政部周一公布的数据显示，中国和日本在10月均削减美国公债持仓。中日两国是两个最大的美国公债海外持有国。

广告

中国10月持有的美国公债规模从9月的1.151兆美元下降至1.138兆美元，连续第五个月减持。不过，中国仍然是除美国之外最大的美债持有国。

道明证券（TD Securities）驻纽约的利率策略师金伯格（Gennadiy Goldberg）表示：“中国的外汇储备在10月下降，也许是因为努力支撑人民币汇率。为此他们卖出美国公债。”

日本10月持有美国公债规模亦由9月的1.028兆美元降至1.018兆美元，为第三个月下降。

金伯格说：“日本正在减持美国公债，因为在汇率对冲基础上，从收益角度来看持有美元资产不是很有吸引力。”

日本投资者通常至在交叉货币对冲的基础上购买美债。由于伦敦银行同业拆放款利率（Libor）成本上升，美债的优势受到削弱。

整体上，10月外资持有的美债规模从前月的6兆2250亿美元下降逾250亿美元，至6兆1990亿美元，与全球外汇储备下降的情况一致。