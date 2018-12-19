张念群：明年或2021年落实．规定大专接受SETARA评估 教育部副部长张念群说，政府或会于2019年或2021年，规定国内所有大专院校参与大马高等教育机构评级制度，帮助国内学生做出更明确的升学选择。

张念群（前排中）主持工作坊开幕礼后与一众出席学生合照。左为卢家源，右为普万巴拉占德兰。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也18日讯）教育部副部长张念群说，政府或会于2019年或2021年，规定国内所有大专院校参与大马高等教育机构评级制度，帮助国内学生做出更明确的升学选择。

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“SETARA目前是两年一次，上一次是2017，我们没有强制所有本地院校接受评估，但我们之后会尝试与各院校对话，尽快让他们准备好接受评估。”

她今日为“Invincible-X年轻领袖工作坊”主持开幕仪式后，接受媒体采访时说，政府必须保障学生的利益，因此建议全国公立和私立大学都接受SETARA评鉴。

“2019年我们会尝试说服各大专院校参与评估制度，所以还不能确定明年就执行，或再过2年才全面落实。”

促报读大学前参考SETARA评估

张念群也鼓励大马教育文凭考试（SPM）和大马高级学校文凭（STPM）学生在报读大学前，参考大马高等教育机构级别评估制度（SETARA）大马私立学院素质评估系统（MyQUEST）的评估结果，以鉴定一所大学的表现和具体情况。

“这项评估很重要，以便学子在选择升学的大专院校时，知道这所学校的好坏。”

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她说，这个评级可让学生知道有关大学的课程、学费和校内情况等资料，同时也能刺激到大专院校，让他们知道需要改进的地方。

“学生若询问院校本身，得到的答案必定是正面的；我们不希望学生入读大学后，才发现院校出现问题。”

张念群较早在仪式上致辞时也说，今年共有18万1317名学生报读大专院校的申请被接纳，其中有5万8914人（33%）是SPM学生。

“这个数字彰显国内学生非常关注，并有兴趣接受高等教育。”

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出席者包括大马先驱者协会（MyPerintis）创会主席拿督卢家源和敦拉萨国际大学（UNITAR）首席执行员普万巴拉占德兰。