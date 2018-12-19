天灾贸易战影响‧日本下调GDP与CPI预估 日本内阁府周二表示，政府下调了对于现财政年及下一财政年经济增长与消费物价的预估，因自然灾害和出口需求走软给经济带来压力。

（日本‧东京18日讯）日本内阁府周二表示，政府下调了对于现财政年及下一财政年经济增长与消费物价的预估，因自然灾害和出口需求走软给经济带来压力。

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在此之前，季度经济增长数据和机械订单数据均令人失望，突显中国与美国之间的贸易战构成越来越大的下档风险。

日本政府将使用该预期来确定始于4月的下一财政年的政府预算，在日本准备上调全国消费税之际，这可能给决策者带来一系列挑战。

日本内阁府称，3月结束的2018财政年日本经济将增长0.9%，低于之前预计的成长1.5%。

2019财政年日本经济预期将增长1.3%，也低于之前预计的增长1.5%。

一名内阁府官员称，无论是现财政年还是下一财政年，海外需求都无助于经济增长，因为中国经济放缓、亚洲对电子产品零部件的需求低迷。

他表示，2018财政年资本支出料将增长3.6%，然后在2019年放缓至增长2.7%，部份原因在于企业受全球贸易争端影响而持谨慎态度。

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现财政年整体消费价格指数（CPI）升幅预估下调至1%，先前预估为增长1.1%。

2019财政年整体消费价格指数预估为上升1.1%，低于前次预估的增长1.5%。

现财政年民间消费料将扩张0.7%，然后在2019财政年加速至增长1.2%，因消费者摆脱了9月发生的强震及洪灾影响。