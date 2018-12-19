脱欧将至‧英商会：成长料10年最慢 英国商会（BCC）周二预计，今年和2019年英国经济增速将是上次衰退以来最慢，受脱欧前企业投资冻结和消费者需求低迷影响。

（英国‧伦敦18日讯）英国商会（BCC）周二预计，今年和2019年英国经济增速将是上次衰退以来最慢，受脱欧前企业投资冻结和消费者需求低迷影响。

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英国商会称，2018年经济增速可能放缓至1.2%，2019年将略加速至1.3%，这将是全球金融危机后英国摆脱2009年衰退以来增速最慢的两年。

英国商会总干事马歇尔（Adam Marshall）称：“尽管英国脱欧并不是影响企业和贸易的唯一因素，但它是极其重要的因素——英国与欧盟未来关系的不确定性导致很多企业暂停实施增长计划。”

英镑走软恐推动通膨

英国商会称，英镑兑美元和欧元走软可能继续推动通膨，侵蚀消费者可支配收入，今年企业投资料将下滑0.6%，明年可能勉强持平。

此外，英国皇家测量师学会（RICS）预计明年房价将持平，为2012年以来首次没有增长，受脱欧不确定性和很多购房者无力承担更高房价影响。

RICS政策主管埃德加（Hew Edgar）称：“受此影响，英国房价涨势似乎将进一步失去动能，尽管供应不足和就业市场持续强劲可能阻止负面趋势。”