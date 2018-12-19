增肥26公斤停工等拍新片．任贤齐私讯钮承泽已读不回 任贤齐（小齐）增肥接近26公斤为演出台湾导演钮承泽执导的新片《跑马》，目前因钮承泽涉性侵剧组一名女工作人员而停工。

（台湾19日讯）任贤齐（小齐）增肥接近26公斤为演出台湾导演钮承泽执导的新片《跑马》，目前因钮承泽涉性侵剧组一名女工作人员而停工。

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小齐昨日出席“博爱单车百万行”记者会，他表示不知何时复工，跟大家一样等通知。他有传短讯给钮承泽，但没有回覆，由于不清楚整件事的过程，所以他不想讲，亦不知说什么。问到还有多少戏份未拍？他指自己的戏份还有很多，之前只是准备。

据知道，任贤齐为了新片《跑马》从74公斤增重到100公斤，整整胖了26公斤，如今等于白肥一场？

问到钮承泽的为人？

他说：“不可以帮他回应什么，这个时候不知说什么好。大家都传短讯鼓励他，叫他勇敢面对。”

小齐为拍该片推了很多工作，但公司始终要运作，所以他笑言未来要改变工作方式，边等边接工作，目前已减了17公斤，之后他将往合肥做跨年演唱会。

他自嘲青春有限，不可以再为一套戏苦等数年！他为戏而牺牲，现在停工，会否感到可惜？小齐没想太多，因为影响的层面都很大，不单止是他，大家都想拍好部戏。

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对于性侵被害人，小齐表示不认识，他说发生这件事时都不在剧组，也没追问，要保护女生，太多人追访她会造成影响，至于工作被影响，他无奈每次拍戏都想专心，尽量不接额外工作，还有人以为他消失退休，如今停拍，是否接其他工作，他说要看情况而定。

提及HMV清盘？他感叹道：“我的童年记忆没有了！我送人CD和DVD，别人却说没有CD机，时代转变不同了，我都被淘汰，有人问我点解不出碟，我话点出，都没人买，做歌都是给网络平台，但挣钱的只是平台！”他谓山不转路转，路不转人转，始终会有出路的。（香港明报综合）