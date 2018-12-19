澳洲面临3重风险‧中行论调温和 澳洲经济面临三重风险，可能会扰乱家庭支出，并打破经济增速加快和失业率下降的前景。

（澳洲‧悉尼18日彭博电）澳洲经济面临三重风险，可能会扰乱家庭支出，并打破经济增速加快和失业率下降的前景。

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在今年的最后一次政策会议纪要，澳洲储备银行的论调略显温和。该中行指出，信贷环境正在普遍从紧，尽管经济仍在逐步回升并最终导致加息。

澳洲中行周二表示：“家庭消费前景仍是一个不确定因素，因为家庭收入成长依然低迷，债务水平居高，房价已经下跌；政策委员会成员指出这些因素叠加对经济构成下行风险。”

房价大幅下跌，给总裁洛威（Philip Lowe）对经济持续扩张将使劳动力市场吃紧，并逐步推升通膨的畅想蒙上阴影。

悉尼房价已经下跌10%，而且还没有看到跌势结束的苗头，面临更严格审查的银行都不愿放贷，而这也有可能加剧经济滑坡。

澳洲经济处在独特的阶段，在现金利率保持在纪录低点1.5%之际，经济成长稳固、失业率下降，但与此同时国内两大城市房价大幅下跌。

经合组织称，虽然住房市场势将软着陆，但也警告称这种情况非常罕见，当局应当为应对最坏的局面做准备。

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澳洲中行指出，经过和产业发展商的沟通，当前市场显示澳洲东部的新建住宅需求减缓，一些发展商指出这种需求下降势头变得更加突出。

这也对消费构成威胁，因为购置住房的人减少就意味对家具和电子产品等大件商品的需求随之减少，进而对已显疲弱之势的零售商造成进一步冲击。