新债王：美股陷长期熊市 新“债王”——Double Line Capital创办人兼首席执行员冈拉克（Jeff Gundlach）表示，很肯定美国股市已进入熊市，而且是一个颇长的熊市。

（纽约18日讯）新“债王”——Double Line Capital创办人兼首席执行员冈拉克（Jeff Gundlach）表示，很肯定美国股市已进入熊市，而且是一个颇长的熊市。

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冈拉接受CNBC电视台访问时说，尽管美国股市3大指数未有较最高位回落两成，即达致确认进入熊市指标，但以他的经验来看，在联储局接连升息之下，3大指数迈向上述情况。

市场普遍预期联储局将公布今年第四次升息。冈拉克认为，如果他是联储局主席鲍威尔，便不会支持本周升息，因为美国经济明显转弱。

周一道琼斯工商指数收跌507.53点或2.11%，报23592.98点，近两个交易日狂泻千点；标普500指数也跌2.08%，至14个月低点2545.94点，美股恐怕掀起“12月风暴”。

恐掀“12月风暴”

圣诞行情落空，道指和标普500指数本月份别下跌7.8%和7.6%，即将写下1931年美国大萧条重挫股市以来最糟的12月。

《彭博社》资料显示，全球股市从今年1月28日高点以来，市值已蒸发超过15兆美元。