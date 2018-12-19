杨巧双：少在意细节．男性抗压能力较强 妇女及家庭发展部副部长杨巧双表示，她对男性和女性领袖进行观察后发现，男性在处理情绪及压力方面，比女性略胜一筹。

扎莉娜（前排左八起）、杨巧双及赛再益颁发纪念品给参与第二期指导企划的公司。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）妇女及家庭发展部副部长杨巧双表示，她对男性和女性领袖进行观察后发现，男性在处理情绪及压力方面，比女性略胜一筹。

广告

“这可能是因为他们比较不注意细节，女性一些时候很在意小细节，导致我们感到很压力。”

她今日为“30%俱乐部”（30%Club）的第二期指导企划闭幕礼主持开幕仪式时说，30%俱乐部旨在协助企业达到30%女决策人的目标，她发现难能可贵的是，一些男性也参与这项计划给予指导。

她认为，如果要达到30%女性在公司担任决策者的目标，最好的方法为展开指导计划，因为透过辅导方式，前辈可以指导新一辈如何克服、处理工作压力等，这些是展开大会或会议无法达到的成果。

大马证券监督委员会的资料显示，大马所有上市公司中，董事会有15.4%女性成员；而在排名前100的上市公司中，董事会有23.2%女性成员。

扎莉娜：盼达30%女性决策目标

30%俱乐部主席丹斯里扎莉娜表示，以上数据显示的是平均数，她希望每家公司都可以达到有30%女性决策的目标。

广告

“我们的目标是在2020年大马排名前100上市公司的女董事达到30%，成为第一个达到这项目标的东盟国家。”

出席者包括大马证券监督委员会执行主席拿督赛再益。