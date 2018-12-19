送走阿迪 未婚妻不舍发文悼念 消拯员莫哈末阿迪本该于本周六（22日）与未婚妻回乡宴客举办难忘婚礼，但天意弄人，上个月在兴都庙骚乱事件中，不幸遇袭受重伤，前天伤势恶化，让他俩从此天人永隔。

（吉打19日讯）消拯员莫哈末阿迪本该于本周六（22日）与未婚妻回乡宴客举办难忘婚礼，但天意弄人，上个月在兴都庙骚乱事件中，不幸遇袭受重伤，前天伤势恶化，让他俩从此天人永隔。

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阿迪的遗体昨天被运回老家吉打安葬，全程陪伴在旁的，除了父母外，还有25岁的未婚妻努鲁娜吉（Nurul Najihah）。在阿迪葬礼的仪式上，努鲁多次忍不住掉泪，让众人看了相当不舍。

努鲁昨天也在个人Instagram发了两人的结婚请帖照片，并哀伤地写道：“安息吧我的阿迪。为了我们的婚礼，明天（18日）我们一起放假回乡。亲爱的，明天我们一起（开车）回家，这一次有其他人陪你回家，但你的身体已冰冷。”

努鲁的一字一句道尽对未婚夫的思念。两人在一起的美好时光、无名指上的金戒指、还有电话壳上的照片，成了阿迪留给努鲁最后、也是最有纪念的东西。



安息吧，英雄阿迪。

