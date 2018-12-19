陷优惠贷款骗局失3万．青年欠亲友一大笔债 一名青年浏览脸书时被一则优惠贷款广告所吸引，为求尽速获得贷款而向亲友借钱办手续，多次缴交近3万令吉的手续费，如今不只无法借得分文贷款，还欠下亲友一大笔债。

谢国维（左起）陪同事主到警局报警后展示报案纸。（图：星洲日报）

（三合港18日讯）一名青年浏览脸书时被一则优惠贷款广告所吸引，为求尽速获得贷款而向亲友借钱办手续，多次缴交近3万令吉的手续费，如今不只无法借得分文贷款，还欠下亲友一大笔债。

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柔佛州公正党拉美士县议会党鞭谢国维呼吁市民，严加提防日愈猖肆的互联网与手机应用程序诈骗计俩，免得除了饱受金钱损失，还要赔上家人及朋友的信任与情谊。

他日前接获某侯姓事主陈情，控诉因误信脸书上的资讯，从而坠入有心人士设计的商业贷款骗局，导致不止没有贷到一分钱，还蒙受近3万令吉的亏损。

事主向他表示某日在浏览脸书时，被一则贷款公司提供比商业银行条件宽松与优惠利率商业贷款的分享给吸引，于是按照该脸书资讯上所标示的手机号码，联络该贷款公司的代表询问申请细节。

他说，事主在短暂的手机联系过后，对方即告知事主贷款申请已经获批，并通过手机WhatsApp发送“贷款批准书”给事主，让事主信以为真。

“事后对方以需要支付印花税、行政费、保险费、预先摊还部份分期付款等诸多理由，要求事主汇款入多个不同的银行户口，而事主为求尽快获得对方发放贷款也照做不误。”

他说，事主惊觉自己在短短数日之内已缴付近3万令吉费用，却仍然没有获得对方发放任何贷款后，才觉得事有蹊跷，并向身兼执业律师的谢国维求助。

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担心被亲友怀疑自导自演

事主向他表示，该笔款项乃向多位亲友借来所得，事主以为在获得该笔商业贷款以进行周转之后，就能够摊还给亲友，现在款项被不法之徒全额骗走，既无法偿还亲友的借款，又担心亲友怀疑他在自导自演藉故不还钱。

在谢国维的建议之下，事主已经停止向对方汇款，并且据实向警方投报。

谢国维在陪同事主报案时在警局遇见了另外两位面对相同遭遇的报案者，因此相信此类利用互联网与手机应用程序进行诈骗的案件有增无减。

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谢国维将陪同事主向借款的亲友说明原由，希望大家体谅事主的处境，并宽限还款的期限。