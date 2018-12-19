林方彪·推广阅读的一点想法 推广阅读的目标对象，应该是还没从阅读得到乐趣的对象人。

教育部长提倡阅读是美事，十年计划洋洋洒洒，看来是教育部重要政策之一，至于部长口头的失言，大家无须过份计较。只是，官方并非第一次提倡阅读，不知官方认为之前成效不彰的原因有哪些，而这回又推出什么新颖的推广方式。

广告

推广阅读可说是普世价值，各国政府都曾推出许多相关政策，尽管部份措施不易评估成效，但一般说来，广设图书馆、送书到偏乡、借还书籍更加便利等等，确实让读者更容易接触书籍。

亦有部份公立图书馆，因资源不足，公开向民间募款募书募志工，反而建立与地方民众的感情，尤其不时举办好书交换之类的活动，鼓励人们多多接近图书馆，很多是大马可以学习参考的。

推广阅读的目标对象，应该是还没从阅读得到乐趣的对象人。喜欢阅读的，自己会想办法找书看，不管是买便宜书，或向亲友或图书馆借阅等等，他们不需要官方关切。

许多人未从阅读得到乐趣，并非他们不爱看书，而是他们没遇到合适的书。喜欢动物的，可以看科普的书。各种手艺也有许多自学参考的书。喜爱绘画的，亦有画册、画家简介、艺术评论等等可以阅读。饮食相关文化、农业发展等等也多有杰出的专书。不同的人有不同的兴趣，照理说馆藏丰富的图书馆，几乎能满足所有需求。

尽管网络有许多免费资讯，但其中良莠不齐，挑拣费时，且网络毕竟过于喧闹，不利思考。

而某些经典之作，永远不过时，若能安静地专心阅读，甚至多次阅读，才能真正吸收先贤的智慧。经由阅读促进思考、自我学习，让自己成为更好的人，这应该是推广阅读的终极目标。若人民能自我提升，国家自然进步比较快。

广告

官方若期待成功推广阅读，必须让人民方便、免费且大量接触书籍，以激发部份人民的阅读热情，广设图书馆是方法之一。

其实只要提供免费报纸、有冷气，图书馆就不会门可罗雀，推广阅读是漫漫长路，无须要求即刻的回报。

以国民平均收入来看，大马图书价格不低，惟官方没立场干涉商业行为。再说，许多出版社、书店也苦哈哈，短期书价不可能降低。倘若公立图书馆够多，光靠图书馆的采购，也许能支撑本土作品。图书馆与书市并非互斥，图书馆培养读者，未来才会有更多人喜欢阅读，进而买书。

不过，即使喜欢阅读，亦无须宣扬“万般皆下品、唯有读书高”。毕竟学习有多元的方式。

广告

喜欢阅读很好，多鼓励身边的人阅读即可，同时也该尊重其他的兴趣，如漫画、影像，如今甚至连电玩都已职业化，行行出状元。阅读能促进自我学习，但并非自我学习的唯一方式。