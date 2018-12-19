SRC国际公司弊案．挑战苏莱曼任主控官合法性．纳吉要看委任状被驳回 高庭今日驳回前首相拿督斯里纳吉挑战资深律师拿督苏莱曼，受委为SRC国际公司弊案的首席主控官。

（吉隆坡18日讯）高庭今日驳回前首相拿督斯里纳吉挑战资深律师拿督苏莱曼，受委为SRC国际公司弊案的首席主控官。

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高庭法官莫哈末纳兹兰是聆听控辩双方的陈词后，作出上述裁决。

纳兹兰指出，根据刑事程序法典第379条文，并无规定由总检察长委任检控刑事案件审讯的律师需将委任状提供给被告，但可向法庭展示有关委任状。

“总检察长汤米汤姆斯于8月31日发表的媒体文告中，非常清楚地宣布委任苏莱曼为此案的首席主控官。”

他表示，总检察长通过媒体发布公开声明，但这不能取代给予苏莱曼的委任状。

委任状被列官方机密

他说，苏莱曼的委任状被列为官方机密法令，不能在法庭上提出质疑。

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纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜表示，辩方将会针对这项裁决提出上诉。

总检察长汤米汤姆斯于8月31日宣布委任苏莱曼及拿督斯里哥巴斯里南负责纳吉与一马发展公司（1MDB）丑闻相关的案件。

沙菲宜质疑苏莱曼的委任不符合法律程序，并要求对方出示委任状，苏莱曼则强调其委任状在官方机密法令下被列为机密文件，而他无权干涉。

沙菲宜认为，苏莱曼拒绝出示有关文件，是因为有关委任状根本不存在。

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苏莱曼直指，辩方提出此申请是试图拖延案件，因为总检察长的媒体文告足以说明他的受委。

纳吉在SRC国际公司弊案共面对3项失信、3项洗黑钱及一项滥权罪名，涉及款项为4200万令吉。