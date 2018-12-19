Celcom为流浪猫找新家 天地通（Celcom）推展的#ICanCareMY计划，目的在于为巴生河流域一带的流浪猫寻找新家园。

天地通在Krista Workplace Childcare推广爱护动物活动。

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天地通（Celcom）推展的#ICanCareMY计划，目的在于为巴生河流域一带的流浪猫寻找新家园。

如果你是爱猫人士，对天地通的这项爱心活动应该会给予大力支持。

天地通以#ICanCareMy为平台，以各种可行的管道协助解决流浪猫问题，以履行作为一个关心社会的企业的责任。

#ICanCareMY是天地通一项长期的社会责任工作，也是ICAN network系列的延伸。天地通希望通过这项运动，在年尾之前能够拯救和安​​置300只流浪猫，为流浪猫找到新家。

#ICanCareMY是通过一则短片而开展的运动。通过流动科技，让人看到每日在拯救现场的英雄如何挽救动物。

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在短片中，独立的动物救助者Jean Liew采用流动科技去安置流浪或走失的宠物，包括筹款，寻找领养者，而这些过程已经在优管（YouTube）被浏览高达5百万次。

她说，如果她有多余的时间和金钱，她会承担拯救这些流浪猫的工作。

“但是，大众现在有了众多管道可以让动物安全生活下来，而天地通已决定帮助你做这些事情。”

到幼稚园中小学推广

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天地通希望通过#ICanCareMY善举，提倡三大可以让大众捐献，领养或自愿参与这项活动。

天地通相信“一个小小的动作可能会产生重大影响”，而每个人都可以参与其中。天地通已在巴生河流域40所幼稚园，中学和小学以及12个公共场所推展寓教于乐的节目。学生观赏这个节目，可以从有经验的主讲者的谈话中学习到如何照顾动物。此外，也可以从猫的粘土制作工作坊体验到快乐的学习经验。

最新“FurFest”活动将于12月22日（星期六）在Sunway Putra Mall举行。相关活动包括粘土制作，填色比赛，领养猫活动。