詹雪梅·砂拉越是穷是富？ 砂拉越土地再辽阔，资源再丰富，但却不能拥有百分百或大多数的税收权，谈何富有？该是联邦拨款的领域，依旧必须要靠联邦拨款才能有发展，才能进步。

希盟未执政前，更准确地说是希盟未组成前，当时的反对党领袖喋喋不休，愤怒激动地说，砂拉越土地广阔、资源丰富，却是马来西亚的贫穷州，联邦政府必须给砂拉越更多拨款。希盟执政后，现今联邦的执政党，即砂拉越的反对党领袖高瞻远瞩、胸怀宽广地说，砂拉越是富饶之地，不应该只想着依赖联邦拨款，而是必须做好行政管里和规划，让砂州有更强大的经济自主。

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砂拉越是富是穷？同一张口，在联邦政府易主后，吐出南辕北辙，却都“很有道理”的言论。困惑吗？

不，恰巧相反。这很明显地告诉了我们一个现实──砂拉越的富与穷，不在这片土地，在人心，在于忽穷忽富的人心，在于身份地位转换后贫困薄弱的人心。

砂拉越土地再辽阔，资源再丰富，但却不能拥有百分百或大多数的税收权，谈何富有？该是联邦拨款的领域，依旧必须要靠联邦拨款才能有发展，才能进步。好比医疗设施，必须给的，该多给的，就应该给得及时和到位。

诗巫医院是继砂拉越古晋中央医院后，最繁忙的政府医院。来自砂拉越中区包括，加帛、沐胶、泗里街、民丹莪、诗巫省周边地区的轻重症、急症病患、产妇、慢性病患、癌症患者和重伤者都得往诗巫医院送。可是这幢人来人往，汇集大量生老病死的医院病房大楼里，却没有一台能匹配得上这股汹涌“人潮”和“人气”的电梯。直到几天前，病患、医务人员才终于盼到了两台电梯。

诗巫医院病房大楼原本设有两台电梯，但年久失修，垂垂老矣已不听使唤多年，其中一台似在罢工，又似已寿终正寝。推着躺在病床上的病人上下楼，再怎么心焦如焚，都得耐心地等着电梯耍性子。比如，要在电梯门外拚命的用力按键后，电梯门要很久、很久才会打开。好不容易终于进入电梯，楼层按键全已脱落报废，想到哪一楼，请先派人直奔那个楼层，到电梯门前按键等候门打开，迎接正被转移的病患。唯有如此半自动化的配合，电梯才能被充份使用。

经过一再申请、反映，今年年终，诗巫医院总算重新拥有了正常的电梯，减免了行动不便者上上下下的痛苦，方便之余也加速了病患的移送。这固然是件大好事，但好事终于来临的这一刻，总忍不住联想，迫切被需要的电梯，需要等待多年；迫切需要改善的医疗设施，需要一再央求，从这层面而言，砂拉越是富是穷？