俄罗斯在北方四岛建新军营‧日本透过外交管道抗议 俄罗斯周一表示，已在临近日本的南千岛群岛（日称北方四岛）上建造新军营，并会为装甲车辆兴建更多设施。日本随即透过外交管道表达抗议。

（俄罗斯‧莫斯科18日讯）俄罗斯周一表示，已在临近日本的南千岛群岛（日称北方四岛）上建造新军营，并会为装甲车辆兴建更多设施。日本随即透过外交管道表达抗议。

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俄罗斯国防部表示，计划下周把军队移往南千岛群岛其中2个岛屿上的4个营区。

日本防卫省指出，俄方正对该具主权争议地区的两个面积较大的岛屿部署3500名军人，作为军事化当地的一部份。

克里姆林宫近日指出，日本首相安倍晋三可能会在明年1月21日访俄。正值两国试图努力化解上述领土争议、为两国签署和平条约铺路之际，却传出俄国在北方四岛建造新军营的消息。

前苏联军队在二战末期占领北方四岛，如今莫斯科和东京都宣称这4岛屿拥有主权。

与此同时，莫斯科对日本拟采购美国“陆基神盾导弹系统”的提案表示不安。日本在最新的防卫计划大纲中列明拟采购上述先进导弹防御系统，以应对中国、朝鲜和俄罗斯的威胁。

俄罗斯政治人士表示，他们担心俄罗斯一旦归还领土后，日本可能会在当地部署导弹设备，届时莫斯科只能乞求日本遵守承诺，导致俄罗斯陷于被动的局面。