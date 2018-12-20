城市发展幕后功臣！英达丽水缔造25年良好排污记录 污水处理设施是一个社区重要的基础建设之一，也与老百姓的日常生活息息相关。

污水处理设施是一个社区重要的基础建设之一，也与老百姓的日常生活息息相关。

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高效率的污水处理过程，有助于一个城市的永续发展。马来西亚污水处理公司──英达丽水（IWK）主要负责国内公共污水处理系统的运作和维修。

英达丽水首席营运员莫哈末哈尼法

英达丽水首席营运员莫哈末哈尼法指出，一项产业发展计划一旦需要连接至中央排污系统，产业发展商率先处理的就是排污，包括申请许可证、污水处理资本贡献（Sewerage Capital Contribution，简称SCC）等。

污水不能直接排放到排水沟

他说，SCC资金是直接交付给政府信托基金的。这是国家水务委员会针对任何发展所立下的规定，政府也针对污水处理拟定了水务工业法令第172条文。

此外，国家水务委员会设立了特别委员会，以处理这笔资金的使用，其中以提升和改善污水处理为主。

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莫哈末哈尼法指出，政府自1996年起实行上述政策，目的在于改善和扩大产业与中央污水管理系统的连接，进而减少污水直接被排放到大马的水路或是排水沟。发展商更因此受惠，不必担心建设污水处理厂的成本以及为建设预留一块土地。



有权批准房地产项目的规格

“英达丽水相当于一个污水处理的认证机构，有权批准房地产发展项目的规格、细节设计，而SCC费用被政府用作提升、改善、扩大污水处理的基本设施用途。”

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他表示，针对发展商的SCC现有收费，仅仅是产业市场价值的1%。不过，发展商若是兴建廉价屋、政府学校、宗教场所、社区慈善场所，则再享有SCC收费的折扣优惠。

“发展商兴建的廉价屋、政府学校若连接现有的下水道，每项发展只需缴付1000令吉；若是兴建宗教和社区慈善场所，每个项目只征收100令吉。”

他认为目前没有实际的数据显示房地产价格的上涨是因污水处理资本而造成的。总言来说，这种受控制的污水处理安排，为环境带来了好处，发展商也不用额外拨出另一块地段以设置多点式污水处理厂，而拥有25年良好污水处理记录的英达丽水将是最好的选择。

英达丽水目前管理和经营全马逾7000座污水处理厂，同时也确保环境清洁，致力为人民提供优良的水质，为国人缔造健康的生活。